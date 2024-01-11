İşveren ise yüzde 60 zam teklif etti. Birleşik Metal-İş Sendikasına üye 12 bin metal işçi, “Bıçak kemiğe dayandı” diyerek grev kararı aldı.



Birleşik Metal İş-Sendikası 19 Ocak'ta greve çıkıyor.



Sermayenin talepleri doğrultusunda uygulanan ekonomik program bugün metal işçilerinin bu yoksullukla karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdi.



İşveren kesimini temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, toplu iş sözleşme görüşmelerinde yüzde 60'lık zam teklif etti. İşçi tarafı ise ilk altı ay için yüzde 140 oranında artış istedi.



Çünkü ağır ve tehlikeli iş kolu arasında yer alan metal işçilerinin maaşı şu an 14 bin 500 lira. Yüzde 140.5 artış ve ikramiyelerle 35 bin 730 olacak.



Birleşik Metal-İş Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca metal işçileri grev kararı aldı.



Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, 19 Ocak’ta 26 fabrikada, 22 Ocak’ta 6 fabrikada, 23 Ocak’ta 5 fabrikada greve çıkılacağını duyurdu.