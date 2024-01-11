Kızılay'dan Halka Kan Bağışı Çağrısı



Soğuk havalar kan bağış merkezlerine gitme sıklığını da azaltıyor. Bu da Kızılay'ın kan stoklarının azalmasına neden oluyor.



Kızılay kış mevsiminde stokların azalmaması ve Ramazan ayına daha hazırlıklı girebilmek için kan bağış hedeflerini arttırdı.



Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, en güvenli kan temini hakkında da bilgiler verdi.



En çok kan ve kök hücre bağışı yapan gönüllü vatandaşlara düzenlenen etkinlikte plaketleri de takdim edildi.