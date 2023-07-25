BIST 100 baş döndürmeye devam ediyor

BIST 100 (XU100), 6.695,14 bandını geçerek değer kazanmaya devam ediyor. Yatırımcıların son günlerde tekrar gözünü borsa yatırımlarına çevirdi.

Bugünün BIST 100 değer kazanan sektörü ise enerji tabanlı çalışan hisseler oldu. En fazla değer kaybeden sektör ise menkul yatırım tabanlı hisseler olarak kayda geçti.

BIST 100 BUGÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELER

OYAYO (OYAK YATIRIM AŞ.)

PNLSN (PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ AŞ.)

KONTR (KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK AŞ.)

ASTOR (ASTOR ENERJİ AŞ.)

ZEDUR (ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş)

NATEN (NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş)

AZTEK (AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş)

YYLGD (YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş)

CWENE (CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş)

VBTYZ (VBT YAZILIM A.Ş)