Borç yapılandırma ödemelerinde son gün! Dikkat! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Borç yapılandırma ödemeleri için son gün.

Sosyal Güvenlik Kurumu, yaptığı açıklamayla yapılandırma borçlarının son ödeme gününün 3 Ağustos olduğunu açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, ayrıca vatandaşların yapılandırma hükümlerine devam edebilmesi için ilk iki yapılandırma taksitinin tam ve zamanında ödenmesi gerektiğini açıkladı.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödemeleri ise yaşanan yoğunluk sebebiyle 4 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Vatandaşlar, yapılandırma borçlarını peşin veya taksitle ödeme şansına sahipken ödemeler de elektronik ortama da yapılabilecek.