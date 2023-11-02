BUDO'ya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Bursa (Mudanya)-İstanbul arasında ulaşım hizmeti veren Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bilet fiyatlarına zam geldi. BUDO'ya en son Ağustos ayında zam gelmişti. İşte güncel fiyatlar...
Bursa Mudanya-İstanbul arasında ulaşım sağlayan deniz otobüsü BUDO'nun bilet fiyatlarına zam geldi. İşte yüzde 20 zam sonrası oluşan yeni fiyat tarifesi...
Yeni yapılan yüzde 20'lik zamla beraber BUDO'nun bilet fiyatı 175 TL'den 210 TL'ye kadar çıktı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ, en son geçtiğimiz Ağustos ayında zam yapmıştı.
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