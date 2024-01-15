Bütçe 2023'te 1,37 trilyon TL açık verdi! 20 yılın zirvesine çıktı

Merkezi yönetim bütçesi 2023'te 1 trilyon 375 milyar lira açık verdi. Milli gelire oranla açık 20 yılın zirvesine çıktı.

Bütçe 2023'te 1,37 trilyon TL açık verdi! 20 yılın zirvesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklerle 2023 tablosu da ortaya çıktı.

Kasım ayında 75,6 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçe dengesi aralık ayında 842,5 milyar lira ile rekor düzeyde açık verdi.

Rekor açıkta bütçe giderlerinin aralık ayında 1,39 trilyon liraya ulaşması etkili oldu. Aynı ayda bütçe gelirleri 550 milyar lira olarak gerçekleşti. Milli gelire oranla bütçe açığı 20 yılın zirvesine çıktı.

Ocak-aralık döneminde 6,59 trilyon lira bütçe gideri, 5,21 trilyon lira bütçe geliri oluştu.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,7 ile Maastricht kriterinin de altında olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek, "Bütçe sonuçları, program hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve mali disiplinin yeniden tesisine yönelik kararlılığımızı göstermektedir." dedi.

Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye itirafıYunan Bakan Dendias'tan Türkiye itirafıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# bütçe açığı # Hazine ve Maliye BakanlığI
Çok Okunanlar
İstanbul için kritik uyarı! Salı günü geliyor...
İstanbul için kritik uyarı! Salı günü geliyor...
İndirimi duyan koşuyor! Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim başladı!
İndirimi duyan koşuyor! Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirim başladı!
Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor?
Emeklilere ek zam yapılacak mı? Ek zam ne zaman bekleniyor?
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor?
Sakın çöpe atmayın! Ayva kabuklarını karıştırınca...
Sakın çöpe atmayın! Ayva kabuklarını karıştırınca...
Öne Çıkanlar Lübnan Hizbullah'ı İsrail Sınır Noktalarını İşte Böyle Vurdu! | Ulusal Haber Lübnan Hizbullah'ı İsrail Sınır Noktalarını İşte Böyle Vurdu! | Ulusal Haber 2024 Ayasofya Camii ücretli mi oldu? 2024 Ayasofya Camii ücretli mi oldu?