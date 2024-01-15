Bütçe 2023'te 1,37 trilyon TL açık verdi! 20 yılın zirvesine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan istatistiklerle 2023 tablosu da ortaya çıktı.

Kasım ayında 75,6 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçe dengesi aralık ayında 842,5 milyar lira ile rekor düzeyde açık verdi.

Rekor açıkta bütçe giderlerinin aralık ayında 1,39 trilyon liraya ulaşması etkili oldu. Aynı ayda bütçe gelirleri 550 milyar lira olarak gerçekleşti. Milli gelire oranla bütçe açığı 20 yılın zirvesine çıktı.

Ocak-aralık döneminde 6,59 trilyon lira bütçe gideri, 5,21 trilyon lira bütçe geliri oluştu.

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023'te deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,7 ile Maastricht kriterinin de altında olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek, "Bütçe sonuçları, program hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve mali disiplinin yeniden tesisine yönelik kararlılığımızı göstermektedir." dedi.