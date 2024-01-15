Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye itirafı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin havacılık alanında Türkiye'nin gerisinde kaldığını açıkladı.

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Savunma Bakanı, ülkesinin durumunu "1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün, 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz, ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, bizse geriye doğru adımlar attık." ifadeleriyle anlattı.

Nikos Dendias, Türkiye'nin savunma sanayiine yaptığı yatırımlara dikkat çekti. Dendias, Türkiye’nin atılımlarını anlatıp Yunanistan’ın geriye doğru gittiğini söyledi.

Yunan Savunma Bakanı, ülkesinin havacılık ve savunma sanayinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizdi. Dendias, "Şu ana kadar elimizde ne var? Hiç ya da hiçe yakın yerli üretim" ifadelerini kullandı. Meseleyi Türkiye ile rekabet olarak görmediğini belirten Dendias, büyük harcamalara rağmen Yunanistan'ın mevcut durumun kabul edilebilir olmadığını sözlerine ekledi.