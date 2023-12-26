Çalışan Annelere Erken Emeklilik! Peki Çalışan Annelere Erken Emeklilik Şartları Neler?

İlk kez Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arasında çalışmaya başlamış olan SSK'lı kadınlar 25 yıllık sigortalılıklarını 4500 prim günü doldurmuş ve 58 yaşına gelmiş ise emekli olabiliyorlardı. Şimdi ise hem çalışıp hem anne olan kadınlar için erken emeklilik müjdesi verildi.

Peki Çalışan Annelere Erken Emeklilik Şartları Neler?

Eski dönemlerde emeklilikte belli yaş sınırı ve prim ödemesi vardı. Ancak yeni kararlarla birçok emeklilik kapsamına kolaylıklar sağlandı. Erken emeklilik evresinde şimdi de çalışan anneler baz alındı. Çalışan anneler sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanabilir. Ayrıntı bu noktada başlıyor. çocukların sigortadan sonra doğmuş ve yaşıyor olmaları ön şart. Sigortadan önce doğan çocuklar baz alınmıyor. Bunun yanı sıra staj sigortaları da günden sayılmıyor. Bunun için kişinin evlenmesi ve çocuk sahibi olması lazım. Doğum sırasında kullanılan izinler prim sayısından düşürülebiliyor. Tüm bunların detayı için e-Devlet üzerinden sigorta prim günlerine bakmaları lazım. Ayrıca herhangi bir SGK müdürlüğüne giderek tüm primlerini hesaplatıp haktan yararlanıp yararlanmadığına bakabilir.