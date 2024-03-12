Cari açık rakamları belli oldu! iyileşme devam ediyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), cari açık verilerini açıkladı. TCMB'nin açıklamalarına göre cari açık Ocak ayında 2,56 milyar dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 37,5 milyar dolara geriledi. İşte ayrıntılar...

Cari açık rakamları belli oldu! iyileşme devam ediyor...
Editör: Orhun Çoban
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.595 milyon dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış bazda cari açık 37,52 milyar dolar oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.448 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.792 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.195 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 856 milyon dolar ve 44 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir.

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