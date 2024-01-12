Cari Denge 2 Ay Sonra Yine Açık Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Cari denge kasım ayında 2 milyar 722 milyon dolar açık verdi. Böylece eylül ve ekim aylarındaki fazlanın ardından cari dengede açık oluştu. Ocak-kasım döneminde ise cari açık 43 milyar 605 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, kasımda 4 milyar 412 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 2 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 325 milyon dolarlık net çıkış olurken, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 13 milyon dolar net giriş kaydedildi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler kasımda 921 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 153 milyon dolar fazla verdi.