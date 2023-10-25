Çarpıcı Açıklama Geldi! 'Dolar 60 TL, Benzin 80 TL Olacak'

Ekonomi ile ilgili gelişmeleri takip eden Selçuk Geçer'den çarpıcı açıklama geldi. Selçuk Geçer Dolar 60 TL, benzin 80 TL olacak dedi. Aynı zamanda doların ve benzinin bu rakamlara ulaşacağı tarihi söyledi.

Çarpıcı Açıklama Geldi! 'Dolar 60 TL, Benzin 80 TL Olacak'
Çarpıcı Açıklama Geldi! 'Dolar 60 TL, Benzin 80 TL Olacak'
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Ekonomi ile ilgili ilgilenen Selçuk Geçer doların 60 lira olacağı tarihten bahsederken piyasalar ile ilgili dikkat çekici ifadelere yer verdi. Selçuk Geçer Dolar için 60 TL olacağını, benzin için ise 80 TL olacağını bahsetti. Peki Selçuk Geçer'e göre bu tarihler hangileri? İşte merak edilen çarpıcı açıklamanın ayrıntıları...

Dolar 60 TL, Benzin 80 TL Olacak

Dolar 60 TL, Benzin 80 TL Olacak
Dolar 60 TL, Benzin 80 TL Olacak

2024 yılı enflasyonunun da eklenmesiyle beraber dolar kurunun 2024 yılı Haziran ayında 60 lirayı geçeceğini söyleyen Geçer, şu sözleri söyledi:

''Ne diyoruz, şu anda doların gerçek değeri 45 lira sınırında. Buna 2024 yılının enflasyonunu da eklediğinizde Haziran 2024 gibi doların gerçek değeri 60 liraları geçecek ve göreceksiniz, bu kurun üzerindeki baskıyı tamamen kaldırmak zorunda kalacaklar. Yani biz 2024 yılının ilk yarısının bitişiyle birlikte korkunç bir yükselişe geçecek döviz izleyeceğiz. Bu yapılacak ve yapılması da gerekiyor. Bunu yapmadan hiçbir şekilde kalıcı bir çözüm bulamazsınız"

Selçuk Geçer benzin fiyatlarının 80 TL olacağı zamanı ise böyle açıkladı:

...Tüm harçlar, kamu ile ilgili hizmetler, telefon harçların fiyatları artacak. Devletin belirlediği fiyatlar artacak. Benzin mazota şimdi 40 liraya aldığımız benzini belkide seneye 80 liraya alacağız. Litre fiyatı.
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# dolar # benzin
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