Çaya bir zam daha! Yüzde 9,5 ek zam getirildi

Çaya 1 ayda ikinci zam yapıldı.

Haziran başında yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya bir zam daha geldi. Çaykur, kuru çay fiyatına yüzde 9,5 zam yaptı.

Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56,6 zamlanmış oldu.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

İğneden ipliğe her şeye gelen zamlar üzerine enflasyon beklentileri de yılın zirvesine yükseldi.

Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 33,21 ile bu yılın en yüksek seviyesine çıktı.