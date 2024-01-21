Çiftçiye yapılan destek enflasyona yenik düştü!

3 milyar 495 milyon 566 bin lira tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesabına geçti. Ödemenin sezon sonunda yapılması ve geçen yıla ait olması çiftçiyi memnun etmedi. Çiftçi desteği enflasyona da yenik düşüyor.

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hikmet İpar, Hükümete seslendi. İpar, "Ya revize edilerek günümüz fiyatları değerlendirilerek destek verilsin ya da enflasyon oranında zam yapılsın. Destek, enflasyon karşısında eriyor. Destek açıklandığında mazot 20 liraydı, şimdi 40 oldu. Desteklerin açıklanması ile ödenmesi arasında fark oluştu." dedi.

Sezonu zararla kapatan çiftçi tarım politikalarının gözden geçirilmesini istiyor.