Çin devi Haier Eskişehir'de ikinci tesisini kurdu

Aydınlık Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre

Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden Çinli Haier, Türkiye'ye ikinci tesis yatırımını yaptı. 2021 yılında 85 milyon avroluk yatırımla Eskişehir’de faaliyete geçirdiği bulaşık ve kurutma makinesi yatırımının ardından, 70 milyon avroluk yeni bir yatırım yapan şirket pişirici sınıfı ürünlerin üretimine başladı. Bir Ar-Ge Merkezi de açan Haier, bu yatırımla Türkiye'yi Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırdı.

İSTİHDAMINI BİN 200'E ÇIKARDI

Haier Smart Home'un bünyesinde faaliyet gösteren Haier Europe'un Eskişehir’deki yeni fabrikası ve Ar-Ge Merkezi’nin açılışına biz de davet edildik. Yüksek teknoloji ve yapay zekâ odaklı mühendislik sistemleri, tam otomatik üretim hattı süreçleri ile son teknoloji ankastre fırın ve ocak ürün grupların imalatının gerçekleştirileceği fabrika 56 bin metrekarelik alan üzerine konumlandı. Beş yılın sonunda yıllık 1.2 milyon adet üretim kapasitesi ile 500'ün üzerinde kişiye istihdam sağlanacak yeni fabrika ile Haier’in Türkiye’deki istihdamı 2 bin 500 kişiye ulaştı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, Eskişehir İl Valisi Hüseyin Aksoy ve Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling katıldı.

UZUN VADELİ STRATEJİK ORTAK

Açılışta konuşan Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling şu bilgileri verdi:

"Yeni pişirme fabrikamız, Haier’in Avrupa'daki büyümesinde ve endüstriyel ayak izinde ileriye doğru attığı önemli bir adımı gösteriyor. Bu yatırımımızla Türkiye’yi uzun vadeli stratejik ortak olarak konumlandırdığımızı da bir kez daha teyit etmiş oluyoruz. Haier'in 2021 yılında Eskişehir'de başlayan kurutma ve bulaşık üretim sürecinin ardından Haier’in pişirici ürünlerini Eskişehir’de üretmeye başlıyoruz. Bu stratejik proje, premium pazardaki başarımızı pekiştiriyor ve mutfak kanalı müşterilerimizin yüksek beklentilerini karşılıyor. Euromonitor International'ın 2023 yılı beyaz eşya satış rakamlarına göre dünya 1'incisi olan Haier'in, Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi olan Türkiye, küresel pazarlara hizmet etme hedefimizi yerine getirirken çok değerli bir ortak. Türkiye’de ürettiğimiz pişirici ürünlerimiz, Türkiye pazarındaki yerini alırken, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine de ihraç edilecek. Şunu da vurgulamalıyım ki Türkiye’nin ve insanlarının olağanüstü becerilerine de müteşekkiriz."

AVRUPA'YA DA İHRAÇ EDİLECEK

Haier Türkiye Ticari Müdürü Gözde Küçükyılmaz da, "Haier’in Premium ürün gamındaki buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutma makinelerinin ardından yeni nesil teknolojilerin insana dair özelliklerle birleştirildiği, nesnelerin interneti ve yapay zekâ özelliklerine sahip yeni ID Serisi 'Bionicook' özellikli fırınlarımız dikkat çeken ürünlerimiz arasında. Tüketicilerine kişiselleştirilmiş pişirme deneyimi sunmayı amaçlayan, tüm pişirme döngüsü ve canlı yiyecek algılamaya yönelik fırın içi kameralara sahip bu ürünleri hem ihraç edeceğiz hem ülkemizde teknoloji marketler aracılığıyla tüketicilerimizle buluşturacağız." dedi.

122 ADET ÜRETİM TESİSİ VAR

Haier Europe, büyük ev aletlerinde dünyanın bir numaralı şirketi ve Fortune Global 500 şirketleri arasında yer alan Haier Smart Home’un bir parçası. Şangay, Frankfurt ve Hong Kong borsalarında listelenen Haier Smart Home, dünya çapında 10+N Ar-Ge sistemi, 34 Endüstriyel park, 122 üretim tesisi ve 108 pazarlama merkezi kurdu. Haier ayrıca dünya çapında 200'den fazla ülkeyi kapsayan ve dünya çapında 1 milyar haneye hizmet veren 230 bin kişilik bir perakendeci ağına sahip. Şirket, 2022'de yaklaşık 32.6 milyar avronun üzerinde gelir elde etti ve 160'tan fazla ülkede küresel bir satış gücüne ulaştı. Haier Smart Home, Candy, Hoover, Haier, Rosieres, GE Appliances ve Fisher&Paykel markalı ürünleri ile DShare pazarına giren ilk Çinli şirket olma özelliğine de sahip. Haier Europe'un genel merkezi ise İtalya'nın Brugherio şehrinde yer alıyor.

KACIR: "ÇİNLİLER GELMEYE DEVAM EDECEK"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde ülkemiz nitelikli ve genç insan kaynağı, üretim ve AR-GE ekosistemi, Gümrük Birliği ve 30'a yakın ülkeyle imzaladığımız serbest ticaret anlaşmalarıyla 1 milyardan fazla nüfusa doğrudan erişim fırsatlarıyla Çinli yatırımcıların adresi olmaya devam edecek. Biz de dünyanın tüm ülkelerinden gelen ve Türkiye'ye değer katan yatırımcıların yanında olmaya, onları desteklemeye, teşvik etmeye devam ediyor olacağız."

"YATIRIMLAR SINIRLI KALMAYACAK"

Açılış sonrası düzenlenen basın sohbetinde soruları yanıtlayan Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling, Türkiye'ye yaptıkları toplam yatırımın 200 milyon avroya ulaştığını söyledi. Akıllı ev cihazları pazarında hâlihazırda Avrupa'da dördüncü olduklarını ve birinciliği hedeflediklerini ifade eden Fierling, karbon ayak izi anlamında Eskişehir'deki bütün tesislerde güneş panelleri olduğunu ve enerji verimli ürünler ürettiklerini anlattı. Küreselde yüzde 17'lik paya sahip olduklarını ve dünyada üretilen her beş beyaz eşyadan birini kendilerinin ürettiğini kaydeden Fierling, "Türkiye yatırımlarımız bununla sınırlı kalmayacak." mesajı verdi.