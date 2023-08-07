Çin yatırımı Gürcistan'da! Radisson oteli Gürcistan'da hizmete açıldı

Radisson Otel Grubu, Doğu Avrupa'daki ilk Radisson RED otelini Gürcistan'ın Tiflis şehrinde açıyor.

Radisson Otel Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan geleneksel mimarisi, mutfağı, sanatı ve Kafkas Dağlarının Karadeniz sahilleriyle buluştuğu büyüleyici konumuyla tanınıyor.

Ülkenin başkenti Tiflis, şehrin uzun ve sofistike tarihini yansıtıyor. Doğu Ortodoks kiliseleri, gösterişli art nouveau binaları, Modern Sovyet yapıları ve tarihi Arnavut kaldırımlı eski şehirle çok çeşitli mimari izler taşıyor.

Barış Köprüsü, Tiflis Kutsal Teslis Katedrali ve dördüncü yüzyıla ait yeniden inşa edilmiş bir kale olan ve tüm şehri gören Narikala Kalesi gibi anıtların yanı sıra Gürcistan Ulusal Müzesi, Ulusal Resim Galerisi, Lado Gudiashvili Sergi Alanı, Marjanishvili Tiyatrosu, Vaso Abashidze State Yeni Tiyatrosu, Rustaveli Tiyatrosu ve Tiflis Opera ve Balesi gibi müzeler ve tiyatrolar hem gündüz hem de şehrin ışıklarla hayat bulduğu gece saatlerinde keşfedilebiliyor.

Yeni Radisson RED Tbilisi oteline ev sahipliği yapacak olan tarihi postane binası, 1920'li yıllarda inşa edilmiş ve dövme demirden balkonlar ve modern siyah Crittal tarzı pencerelere sahip ön cephesiyle göz kamaştırıyor. Şehirdeki pek çok önemli kültürel kuruluşa ideal uzaklıkta bulunan bina, yerel kültürle iç içe olmak isteyenler için mükemmel bir konumda bulunuyor.

Radisson RED Tbilisi, misafirlerine şehrin zengin tarihini, sanatını ve yemek kültürünü otelin içinde deneyimlemeleri için benzersiz bir fırsat sunuyor. 4 katlı otelde standart ve junior süitlerden oluşan 111 oda mevcut bulunuyor.

Tüm odalar Radisson RED'in son teknoloji çözümlere odaklanan imza tasarımlarını içeriyor. Otelde misafirleri yerel sanatçıların tarihi Tiflis'ten ilham alan tabloları, benzersiz Tiflis tasarımına sahip Shushabandi balkonlar, geleneksel İtalyan avlu ve kırmızı telefonlar gibi Radisson RED markasının imzası niteliğindeki diğer dekoratif detaylar karşılayacak.

Radisson RED Tbilisi ayrıca etkinlikler ve özel toplantılar için ideal olan 70 kişilik tam donanımlı üç toplantı salonuna ve 500 misafir kapasiteli bir avluya sahip.

ŞEHRİN MERKEZİNE KURULDU

Otelin giriş katında Gürcistan, Asya ve dünya lezzetlerini sunan Posta Restaurant & Bar yer alıyor. Posta, otelde misafirlerin ve yerel halkın buluştukları, çalıştıkları ve yemek yiyerek keyif alabilecekleri sosyal bir merkez olarak öne çıkıyor. Misafirler sıcak günlerde avluda açık hava yemek deneyimi yaşayabiliyor, arkadaşlarıyla buluşabiliyor, atıştırmalık ve içecek siparişi verebiliyor ve bulundukları çevrenin tadını çıkarabiliyor.

Restoran ekibine Gürcistan'daki köklü aşçılık okulu Gürcistan Mutfak Akademisi'nde eğitmen olan Tina Vashakidze liderlik ediyor ve kendisine aynı akademiden deneyimli meslektaşları eşlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Antoine Moubarak,

- Radisson RED markası ve Tiflis mükemmel bir uyum içinde. Otel, canlı bir atmosfere ve enerjiye sahip olan şehrin ana caddelerinden birinde yer alıyor. Tarihi eski postane binası, Radisson RED Tbilisi'nin açılışına giden yolda orijinal ve modern atmosferi bir araya getirmek için inanılmaz bir renovasyondan geçti. Ekibimiz yerel halk ve ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim yaratmak için çok çalıştı ve misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

Radisson RED Tbilisi Küratörü ve Genel Müdürü Hüsnü Tayanç: