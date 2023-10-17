Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Mesajı! 5 Yıllık Kalkınma Planı ile İlgili Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttükleri, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı'nı tamamladıklarını hatırlattı.

5 Yıllık Kalkınma Planının 5 Ana Ekseni

Erdoğan, 12’nci Kalkınma Planı'nın sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve iş dünyasının katkılarıyla ortak akılla hazırladıklarını ifade etti.

Bugün TBMM'ye sunulacak 5 yıllık kalkınma planının aşağıdaki 5 ana eksenden oluştuğunu belirtti.

• Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.

• İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.

• Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.

• Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.

• Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12'nci Kalkınma Planı döneminde, ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflendiğini açıkladı. Erdoğan, 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçladıklarını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngördüklerini belirtti.

Erdoğan amaçlarından birinin de mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmek olduğunu söyledi.

Açıklamasında enflasyon ile ilgili de önemli bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi ve 2028 yılı sonunda yüzde 4,7'ye geriletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan açıklamasını, "Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum." sözleriyle tamamladı.