Doğal Gazda Tasarruf Yöntemleri Neler?



Kış kapıyı çaldı, havalar soğudu... Isınma amaçlı doğal gaz kullanımı başladı.



Uzmanlar evlerde ısı yalıtım levhası kullanımını vurgularken, sık yapılan bir hataya da dikkat çekiyor.



Öte yandan termostatik vana kullanımı da gereksiz tüketimini önüne geçiyor.



Tasarrufta bir diğer öne çıkan faktör ise binanın yalıtımı. Uzmanlar uygulanan bu yöntemlerle yüzde 60'a varan tasarruf sağlanabileceğini söylüyor.



Vatandaşın tedbiri ise ısınmadan doğalgaz faturasından tasarruf etmek.



