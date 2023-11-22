Doğal Gazda Tasarruf Yöntemleri Neler?
Kış geldi, havalar soğudu, haliyle ısınmak için doğalgazlar da açılmaya başlandı. Ancak vatandaş mevcut ekonomik koşullarda "doğalgaz faturasını nasıl en aza indirebiliriz"diye düşünür oldu. Peki tasarruf için neler yapabiliriz, yöntemleri neler.
Kış kapıyı çaldı, havalar soğudu... Isınma amaçlı doğal gaz kullanımı başladı.
Uzmanlar evlerde ısı yalıtım levhası kullanımını vurgularken, sık yapılan bir hataya da dikkat çekiyor.
Öte yandan termostatik vana kullanımı da gereksiz tüketimini önüne geçiyor.
Tasarrufta bir diğer öne çıkan faktör ise binanın yalıtımı. Uzmanlar uygulanan bu yöntemlerle yüzde 60'a varan tasarruf sağlanabileceğini söylüyor.
Vatandaşın tedbiri ise ısınmadan doğalgaz faturasından tasarruf etmek.