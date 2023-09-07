Dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten çarpıcı tahmin

Serkan Aksarı'nın sunduğu Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Günlük programınd, altın yorumlarıyla dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Memiş, ekonomide 3 yıllık yol haritasını şu sözlerle değerlendirdi:

- Bu ülkenin bir vatandaşı olarak kendi ekonomimizin bir an önce toparlanmasını ve bir an önce normal günlere gelmemizi temenni ediyorum. Ancak erken seçim kararından sonra bir seçim maliyetimiz var. Beraberinde büyük bir deprem felaketi yaşandı. Yanlış uygulama ekonomik politikalardan dolayı da ciddi anlamda tahribata uğrayan bir ekonomimiz var. Merkez Bankası, Hazine Maliye Bakanlığı, EDDK aynı çatı altında toplandı. Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararları olsun, PDDK'nın vermiş olduğu kararlar olsun, Hazine Maliye Bakanlığı'ndan tavizsiz bir şekilde bu süreci devam ettiriyor olması benim için bir şüphe uyandırmıyor. Yani gayet kararlı bir şekilde yoluna devam ediyorlar. Ancak rakamsal değerlere baktığımız zaman şahsen bu kadar iyimser değilim. Özellikle mali disiplin konusunda, araç bağımsızlığı konusunda, yapısal dönüşüm noktasında birçok hamlede iyisar açıklamalar var. Tabii ki enseyi karartmamak lazım. Tabii ki bir an önce toparlanmak için bu kadar yüksek faiz artırımları yapılıyor.

"BÜYÜK ZAMLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Ekonomist İslam Memiş, halkın sırtına yüklenen zamları değerlendirdi:

- Büyük zamlar gelmeye devam ediyor. İç denge toparlanmaya geçti, nakit akışı durduruldu. Bunlara rağmen tabii ki mutlaka bir iyimserlik olacak ama hemen üç yıl içerisinde hızlı bir şekilde toparlanacak veya normale dönecek bir süreç şahsen olmadığını ben düşünüyorum. Özellikle içsel problemlerden dolayı bizim zorlu bir süreçten geçiyoruz ama dışsal riskler hala kalmaya devam ediyor. Yani dışarıdaki risklere karşı kırılganlığımız halen devam ediyor. Mesela petrol fiyatları şu anda doksan dolar seviyesinde ve petrol fiyatlarının yükselmesi bizi olumsuz yönde etkileyecek. Dolar endeksi yüz beş seviyesinde. Doların uluslararası değer artışları bizi olumsuz yönde etkileyecek. Beklentilere baktığımız zaman 2024 yılında kişi başı gelir 12. 875 dolar. 2025 için 13. 71 dolar. 2026 yılı için 14855 dolar olarak beklenti dahilinde. Ama bunun yanında bunun yanında dola/ TL kuru ne bekliyor? mesela sistem iki bin yirmi dört yılı için otuz altı seksen, iki bin yirmi beş yılı için kırk üç doksan iki bin yirmi altı yılı içinde kırk yedi seksen lira seviyesi bekleniyor. Yani yön yukarı. Ama benim kişisel öngörümde Daha üst seviyelerde. Mesela iki bin yirmi dört yılında kırk dört kırk beş lira seviyesinde bir kur karşımızda olabilir. yine iki bin yirmi beş yılında elli lira seviyesinin üzerinde bir dolar TL kuru karşımızda olabilir.

DOLAR KAÇ TL OLACAK?

Ekonomist İslam Memiş dolar kuruna dair tahminlerde bulundu:

- Bu yılın sonuna ve önümüzdeki üç aylık sürece baktığımız zaman bu beklentiler, bu verilerde dolar TL kurunda yirmi dokuz doksan lira seviyesinde bir sınırda kapatacağımızı işaret ediyor. İki bin yirmi dört yılının ilk ayında yani iki bin yirmi dört yılının ocak ayında da otuz lira seviyesinin üzerinde bir kur karşımızda olabilir. Ama enflasyona baktığımız zaman tamam kur yukarı yönlü revize ediliyor ama enflasyon iki bin yirmi dört yılında yüzde otuz üç bekleniyor ama yıllık kapanışlı da iki yüzde altmış beş yani yüzde altmış beşten yüzde otuz üçe nasıl gerilenecek? Burada ciddi bir muamma var. Ciddi bir belirsizlik var ve ben kişisel olarak yüzde otuz üçlük bir enflasyon şahsen beklemiyorum ki Türkiye malum son yıllarda ve son aylarda özellikle iklim değişikliğinden dolayı bir yandan kuraklık, bir yandan sel felaketleri bunlar da iklim değişikliği enflasyonu, gıda enflasyonu olumsuz yönde etkileyen faktörler ve enflasyonist ortamda fırsatçılık da var. Yani otomotiv sektörünü gördük, emlak sektörünü gördük. Çarşı pazarı gördük. Işte kuru bahane ediyorlardı. Şimdi kur düştüğü zaman da fiyatlar geri gelmiyor. faiz artıyor ve önden yüklemeli bir faiz artırımı. En son yedi yüz elli baz puanlık bir faiz artırımı oldu.

"FAİZ ARTIRIMI DOLARI NASIL ETKİLEYECEK?"

Ekonomist İslam Memiş faiz artırımını şu şekilde yorumladı: