Öğretmenlerden cinayete karşı iş bırakma eylemi

İstanbul’daki öğretmen cinayeti, eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Öğretmenler, meslektaşları için cinayete tepki olarak yurt genelinde iş bıraktı. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere birçok kentte eylemler yapıldı. Talepler ise ortak oldu.

Öğretmenlerden cinayete karşı iş bırakma eylemi
Editör: Haber Merkezi
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Meslektaşları cinayete kurban giden öğretmenler yurt genelinde iş bıraktı, sınıflar boş kaldı.

Öğretmenler, İstanbul’da öğrencisi tarafından öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için sınıflarda değil alanlardaydı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sivas, Sakarya başta olmak üzere birçok kentte eğitimde şiddete karşı eylemler yapıldı. Eğitim Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş gibi öğretmen sendikalarının yanı sıra örgütsüz olan eğitimciler de bu gösterilere destek verdi.

Farklı şehirlerde de olsa öğretmenlerin talebi ortaktı. “Eğitimde şiddete dur” denilmesi istendi.

En kitlesel gösterilerden biri başkent Ankara’da oldu. Binlerce öğretmen, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplandı.

Öğretmenler adına açıklamayı Türk Eğitim Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı yaptı. Eğitimde şiddetin önlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seslenen Haydar Urfalı, bir an evvel "Eğitimde Şiddet Yasası" çıkartılmasını talep etti.

Kamuda mülakat sistemi değişiyorKamuda mülakat sistemi değişiyorEğitim

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# öğretmen # cinayet # iş bırakma eylemi
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