Kritik faiz kararı öncesi dolarda son rakamlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar/TL kuru 23.55 civarlarında hareket ediyor. İşte piyasada döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde dolar/TL 23,55 seviyesinde hareket ediyor.
Euro/TL 25,88 civarında işlem görüyor.
GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA
İç piyasada Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklanacak faiz kararı bekleniyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 1075 baz puan artışla yüzde 19,25'e çıkarılacağını tahmin ediyor.
Merkez Bankası faiz artırırsa 27 ay sonra ilk kez para politikasında sıkılaştırma adımı atmış olacak.