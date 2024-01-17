Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…

Yatırımcıların paralarını değerlendirmek amacı ile yöneldikleri ilk alanlardan olan döviz son zamanlarda tarihi günler yaşıyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan dolar tarihi zirvede ki yerini koruyor.

Dolar/TL anlık olarak 30,12 Türk Lirası olarak işlem görüyor.

17 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI