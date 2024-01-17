Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz cinsinden yatırım yapmak isteyenler ya da döviz bozduracak olanlar Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, gibi soruların cevaplarını aratıyor. İşte, 17 Ocak güncel döviz kurları…
Yatırımcıların paralarını değerlendirmek amacı ile yöneldikleri ilk alanlardan olan döviz son zamanlarda tarihi günler yaşıyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan dolar tarihi zirvede ki yerini koruyor.
Dolar/TL anlık olarak 30,12 Türk Lirası olarak işlem görüyor.
17 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI