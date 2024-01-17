Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…

Döviz cinsinden yatırım yapmak isteyenler ya da döviz bozduracak olanlar Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, gibi soruların cevaplarını aratıyor. İşte, 17 Ocak güncel döviz kurları…

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Son Güncelleme:

Yatırımcıların paralarını değerlendirmek amacı ile yöneldikleri ilk alanlardan olan döviz son zamanlarda tarihi günler yaşıyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan dolar tarihi zirvede ki yerini koruyor. 

Dolar/TL anlık olarak 30,12 Türk Lirası olarak işlem görüyor. 

17 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL… - Resim : 1

Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 17 Ocak altın fiyatları...Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 17 Ocak altın fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat! 17 Ocak 2024 hava durumuMeteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat! 17 Ocak 2024 hava durumuHava Durumu
 
 
# Döviz kurları
Çok Okunanlar
17 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
17 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi...
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi...
Ünlü ekonomist uyardı! 'Bütçe ciddi sıkıntıda'
Ünlü ekonomist uyardı! 'Bütçe ciddi sıkıntıda'
Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları...
Benzin ve mazot ne kadar oldu? 17 ocak akaryakıt fiyatları...
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 17 Ocak 2024 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Öne Çıkanlar 247 BİN YABANCI ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ | Ulusal Haber 247 BİN YABANCI ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ | Ulusal Haber Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat! Meteoroloji uyardı: Buzlanma ve don olaylarına dikkat!