Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 17 Ocak altın fiyatları...

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ve ABD tarafından gelen ekonomik verilerle birlikte ons altın fiyatları dalgalı bir yol izledi. Uzman isim yaptığı değerlendirmede altın almanın en doğru zamana dikkat çekti. İşte uzman isimin söyledikleri;

"Stresli bir haftaya hazır ol!" başlığıyla Youtube hesabından yaptığı yayında Memiş şu değerlendirmeleri yaptı: Ons altın 2051 dolar seviyesinde bugün gün içerisinde 2045 - 2058 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Ons altın tarafında tekrar 2038 dolar destek seviyesi var. Bu hafta 2038 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim Tekrar hızlıca bir dönüş olacak. Yukarıda 2070 direncini takip ediyor olacağım. Yani bu hafta için ons altın tarafında takip ettiğim bant aralığı 2038-2070 dolar aralığı.Yılın ilk çeyreği ile alakalı 2150 dolar seviyesiyle alakalı öngörüm hala devam etmekte. Özellikle ons altın tarafında yükseliş trendi fırsat vermeden bu yükselişlerini devam ettireceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullanan uzman isim sözlerine;

GERİ ÇEKİLMELER KALICI DEĞİL

"Gram altın / TL fiyatı serbest fiyatlarda 2050-2060 lira aralığında. Serbest piyasalarda 2076 lira seviyesine kadar yükseldi. Tekrar burada ons altın gerilemesiyle gram altında da 15 liralık bir gerileme gördük. Gram altın / TL tarafında 2040- 2070 lira aralığını bu hafta için tekrar takip ediyor olacağım. Bu haftaki gerileme yeniden fırsat sunuyor. Tekrar fırsat sunmadan yükselişine devam edecek bir gram altın var karşımızda. Tekrar ons altın 2038 dolar seviyesine çekilince karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan tekrar alımları bitirmek lazım.2070 lira denemesi yaparak bu sefer 90 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacak. 2040 lira seviyesini referans aldığımız zaman demek ki burada 50 liralık bir yükseliş kısa vadede bizi bekliyor. O yüzden geri çekilmeler benim nazarımda kalıcı değil." şeklinde devam etti.

17 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.964,38₺

Gram altın satış: 1.964,80₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.917,24₺

Gram altın satış: 2.008,02₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.325,00₺

Çeyrek altın satış: 3.403,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.245,20₺

Çeyrek altın satış: 3.477,87₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.650,00₺

Yarım altın satış: 6.776,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.490,40₺

Yarım altın satış: 6.925,07₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.260,00₺

Tam altın satış: 13.500,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 12.941,76₺

Tam altın satış: 13.797,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.643,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.849,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.315,57₺

Cumhuriyet altını satış: 14.153,68₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.647,00₺

Ata altın satış: 13.922,00₺

Kuyumcu