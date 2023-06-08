Dolar neden artıyor? Dolar nereye kadar yükselecek?

Döviz/TL kurundaki olumsuz gidişat devam ediyor. Vatandaşlar maaşlara yapılacak zammı beklerken bir yandan, dolar kuru saat başı sorgulanıyor. Peki dolar neden artıyor? Ekonomist Barış Soydan, Youtube kanalında bu soruya yanıt aradı.

KUR ŞOKU VEYA KRİZİ NEREDEN ÇIKTI?

"Eğer kendi haline bırakılsaydı dolar geçen yıl zaten bugünkü seviyelere gelecekti" ifadelerini kullanan Soydan, kurdaki yükselişi şöyle değerlendiriyor:

- Dövizdeki yükselişin geçen yıl engellenmesinden. Eğer kendi haline bırakılsaydı dolar geçen yıl zaten bugünkü seviyelere gelecekti. Seçimden önce bunun olmaması için Merkez Bankası’nın rezervleri kullanıldı. 2021 sonundan bu yılın mayıs ayına kadar 177 milyar dolar rezerv satıldı. Bunun için ihracatçılar ve turizmcilere döviz gelirlerinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satma zorunluluğu getirildi. Rezerv satışlarının yetmediği noktada şirketler ve vatandaşların döviz mevduatlarına erişimleri fiilen sınırlandırıldı. Döviz alıyorlar diye TL krediler durma noktasına getirildi… Bu önlemler sayesinde doların gerçek değerini bulması engellendiğinden şimdi katmerli artıyor.

DOLAR NEREYE KADAR YÜKSELECEK?

Soydan, Türk Lirası'ndaki değer kaybının ne kadar süreceğine ilişkin şu bilgilere yer veriyor:

- Bunu bilmek mümkün değil, böyle sert hareketlerde öngörülmedik seviyelere yükselmesi mümkün. Doların nereye yükseleceğini değil ama cari açığın kapanması, ihracatçıların yeniden rekabet yeteneklerini kazanabilmeleri için nereye yükselmesi gerektiğini söylemek mümkün. Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi bu yılın başında kurda kendilerini kurtaracak seviyenin 25 TL olduğunu söylemişti. HSBC Portföy Başekonomisti Dr. İbrahim Aksoy da euro/TL için 26.6, dolar/TL için 24.8 seviyesinin Türkiye’nin dış dengeleri açısından makul seviyeler olduğunu hesaplıyor. HSBC Portföy ekliyor: “Bu nedenle, önümüzdeki günlerde bu seviyelerin üzerinde olası kur hareketlerinin kalıcı olmayabileceğini değerlendiriyoruz.

DOLAR YÜKSELDİKTEN SONRA DURACAK MI?

Ekonomist Barış Soydan, Dolar yükselişine ilişkin şu bilgileri de ekliyor:

- Maalesef hayır. Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülmedikçe dolardaki yükselişin önünün alınması mümkün değil. Ayrıca enflasyon-kur sarmalı nedeniyle önümüzdeki aylarda dolarda bir tur daha yükseliş yaşanacak.

Kaynak:

https://10haber.net/2023/06/08/6-soruda-kur-soku-dolar-neden-brezilyada-artmiyor-da-turkiyede-artiyor-198457/

Barış Soydan Youtube kanalı