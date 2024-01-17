Dünyanın en değerli 20 markası

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası Çalışmasında", ilk 20 belli oldu. İlk sırada 516,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yer aldı... İşte Dünyanın en değerli 20 markası...

Dünyanın en değerli 20 markası
Son Güncelleme:

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" çalışması sonuçlandı ve ilk 20 belli oldu. Yapılan çalışmada ilk sırada 516,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yer aldı... İşte Dünyanın en değerli 20 markası...

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 20 MARKASI

20) HOME DEPOT  | ABD - PERAKENDE

Marka değeri: 52,8 milyar dolar

19) ORACLE | ABD - TEKNOLOJİ

Marka değeri: 53,1 milyar dolar

18) TESLA | ABD  - OTOMOBİL

Marka değeri: 58,3 milyar dolar

17) MERCEDES BENZ | ALMANYA - OTOMOBİL

Marka değeri: 59,4 milyar dolar

16) AGRICULTURAL BANK | ÇİN - BANKA

Marka değeri: 60,4 milyar dolar

15) STARBUCKS | ABD - RESTORAN

Marka değeri: 60,7 milyar dolar

14) CONSTRUCTION BANK | ÇİN - BANKA

Marka değeri: 65,6 milyar dolar

13) INSTAGRAM | ABD - MEDYA

Marka değeri: 70,4 milyar dolar

12) STATE GRİD | ÇİN - GENEL HİZMET

Marka değeri: 71,1 milyar dolar

11) VERIZON | ABD - TELEKOM

Marka değeri: 71,8 milyar dolar

10) ICBC | ÇİN - BANKA

Marka değeri: 71,8 milyar dolar

9) DEUTSCHE TELEKOM | ALMANYA - TELEKOM

Marka değeri: 73,3 milyar dolar

8) FACEBOOK | ABD - MEDYA

Marka değeri: 75,7 milyar dolar

7) TİKTOK | ÇİN - MEDYA

Marka değeri: 84,2 milyar dolar

6) WALMART | ABD - PERAKENDE

Marka değeri: 96,8 milyar dolar

5) SAMSUNG | G.KORE - TEKNOLOJİ

Marka değeri: 99,4 milyar dolar

4) AMAZON | ABD - PERAKENDE

Marka değeri: 308,9 milyar dolar

3) GOOGLE | ABD - MEDYA

Marka değeri: 333,4 milyar dolar

2) MICROSOFT | ABD - TEKNOLOJİ

Marka değeri: 340,4 milyar dolar

1) APPLE | ABD - TEKNOLOJI

Marka değeri: 516,6 milyar dolar

6 şubat depreminde hayatını kaybedenlerin yakınları dikkat! Hakkınız bulunabilir...6 şubat depreminde hayatını kaybedenlerin yakınları dikkat! Hakkınız bulunabilir...Gündem
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 17 Ocak altın fiyatları...Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi... 17 Ocak altın fiyatları...Ekonomi
# marka # apple
Çok Okunanlar
Ek zam geldi! İşte SSK ve Bağkur maaşları...
Ek zam geldi! İşte SSK ve Bağkur maaşları...
ABD Suriye'deki en önemli üssünü boşaltıyor!
ABD Suriye'deki en önemli üssünü boşaltıyor!
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi...
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim fırsat için tarih verdi...
17 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
17 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Bakan Tunç'tan o karar sonrası ilk açıklama!
Bakan Tunç'tan o karar sonrası ilk açıklama!
Öne Çıkanlar İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uzay'a gidiyor! Tarihi dakikalar #canlı #AlperGezeravcı İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uzay'a gidiyor! Tarihi dakikalar #canlı #AlperGezeravcı Diş teli temizliğine dikkat! Tam bir mikrop yuvası Diş teli temizliğine dikkat! Tam bir mikrop yuvası