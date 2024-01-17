Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" çalışması sonuçlandı ve ilk 20 belli oldu. Yapılan çalışmada ilk sırada 516,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yer aldı... İşte Dünyanın en değerli 20 markası...

DÜNYANIN EN DEĞERLİ 20 MARKASI

20) HOME DEPOT | ABD - PERAKENDE

Marka değeri: 52,8 milyar dolar

19) ORACLE | ABD - TEKNOLOJİ

Marka değeri: 53,1 milyar dolar

18) TESLA | ABD - OTOMOBİL

Marka değeri: 58,3 milyar dolar

17) MERCEDES BENZ | ALMANYA - OTOMOBİL

Marka değeri: 59,4 milyar dolar

16) AGRICULTURAL BANK | ÇİN - BANKA

Marka değeri: 60,4 milyar dolar

15) STARBUCKS | ABD - RESTORAN

Marka değeri: 60,7 milyar dolar

14) CONSTRUCTION BANK | ÇİN - BANKA

Marka değeri: 65,6 milyar dolar

13) INSTAGRAM | ABD - MEDYA

Marka değeri: 70,4 milyar dolar

12) STATE GRİD | ÇİN - GENEL HİZMET

Marka değeri: 71,1 milyar dolar

11) VERIZON | ABD - TELEKOM

Marka değeri: 71,8 milyar dolar

10) ICBC | ÇİN - BANKA

Marka değeri: 71,8 milyar dolar

9) DEUTSCHE TELEKOM | ALMANYA - TELEKOM

Marka değeri: 73,3 milyar dolar

8) FACEBOOK | ABD - MEDYA

Marka değeri: 75,7 milyar dolar

7) TİKTOK | ÇİN - MEDYA

Marka değeri: 84,2 milyar dolar

6) WALMART | ABD - PERAKENDE

Marka değeri: 96,8 milyar dolar

5) SAMSUNG | G.KORE - TEKNOLOJİ

Marka değeri: 99,4 milyar dolar

4) AMAZON | ABD - PERAKENDE

Marka değeri: 308,9 milyar dolar

3) GOOGLE | ABD - MEDYA

Marka değeri: 333,4 milyar dolar

2) MICROSOFT | ABD - TEKNOLOJİ

Marka değeri: 340,4 milyar dolar

1) APPLE | ABD - TEKNOLOJI

Marka değeri: 516,6 milyar dolar