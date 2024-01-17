Dünyanın en değerli 20 markası
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası Çalışmasında", ilk 20 belli oldu. İlk sırada 516,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yer aldı... İşte Dünyanın en değerli 20 markası...
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500 – Dünyanın En Değerli 500 Markası 2024" çalışması sonuçlandı ve ilk 20 belli oldu. Yapılan çalışmada ilk sırada 516,6 milyar dolar marka değeriyle Apple yer aldı... İşte Dünyanın en değerli 20 markası...
DÜNYANIN EN DEĞERLİ 20 MARKASI
20) HOME DEPOT | ABD - PERAKENDE
Marka değeri: 52,8 milyar dolar
19) ORACLE | ABD - TEKNOLOJİ
Marka değeri: 53,1 milyar dolar
18) TESLA | ABD - OTOMOBİL
Marka değeri: 58,3 milyar dolar
17) MERCEDES BENZ | ALMANYA - OTOMOBİL
Marka değeri: 59,4 milyar dolar
16) AGRICULTURAL BANK | ÇİN - BANKA
Marka değeri: 60,4 milyar dolar
15) STARBUCKS | ABD - RESTORAN
Marka değeri: 60,7 milyar dolar
14) CONSTRUCTION BANK | ÇİN - BANKA
Marka değeri: 65,6 milyar dolar
13) INSTAGRAM | ABD - MEDYA
Marka değeri: 70,4 milyar dolar
12) STATE GRİD | ÇİN - GENEL HİZMET
Marka değeri: 71,1 milyar dolar
11) VERIZON | ABD - TELEKOM
Marka değeri: 71,8 milyar dolar
10) ICBC | ÇİN - BANKA
Marka değeri: 71,8 milyar dolar
9) DEUTSCHE TELEKOM | ALMANYA - TELEKOM
Marka değeri: 73,3 milyar dolar
8) FACEBOOK | ABD - MEDYA
Marka değeri: 75,7 milyar dolar
7) TİKTOK | ÇİN - MEDYA
Marka değeri: 84,2 milyar dolar
6) WALMART | ABD - PERAKENDE
Marka değeri: 96,8 milyar dolar
5) SAMSUNG | G.KORE - TEKNOLOJİ
Marka değeri: 99,4 milyar dolar
4) AMAZON | ABD - PERAKENDE
Marka değeri: 308,9 milyar dolar
3) GOOGLE | ABD - MEDYA
Marka değeri: 333,4 milyar dolar
2) MICROSOFT | ABD - TEKNOLOJİ
Marka değeri: 340,4 milyar dolar
1) APPLE | ABD - TEKNOLOJI
Marka değeri: 516,6 milyar dolar