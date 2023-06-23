Durukan Şekerleme halka arz edecek

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. toplamda 15,000,000 lot dağıtacağını açıkladı. Dağıtılacak payların yüzde ''31,58''i halka açık olacak. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ''Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' tarafından gerçekleşecek.

HALKA ARZ DETAYLARI: HALKA ARZ ŞEKLİ

• Sermaye Artırımı : 12.500.000 Lot

• Ortak Satışı : 1.250.000 Lot (Uğur Durukan)

• Ortak Satışı : 1.125.000 Lot (Mahmut Nedim Durukan)

• Ortak Satışı : 125.000 Lot (Mehmet Ertuğrul Durukan)

FONUN KULLLANIM YERİ

• %35-40 Üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alınması, fabrika kapalı alan inşaatı, çatı güneş enerjisi yatırımı.

• %40-45 İşletme sermayesi.

• %25-30 Finansal borçların ödenmesi.