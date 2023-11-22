EGM 10 Bin Polis Alacak! Başvurular Ne Zaman Başlayacak? Adaylarda Aranan Şartlar Neler?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis alımı için 10 bin kadro tahsis edilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki polis alımı ne zaman gerçekleşecek? Polis alımı için adaylarda hangi şartlar aranacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu tahsis edildi. Taşra teşkilatlarına 9 bin 500 polis memuru ve Moral Eğitim Merkezi'ne 1 müdür ile 1 müdür yardımcısı kadroları tahsis edildi. Peki EGM polis alımı ne zaman başlayacak?
EGM Polis Alım Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis alım başvurularının zamanı henüz netlik kazanmadı. Başvuru tarihlerinin kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Başvuru zamanının açıklanacağı tarih şu an için belirsizliğini koruyor.
Polis Alım Şartları Neler?
10 bin polis alımı için özel şartlar henüz açıklanmadı. Ancak Türkiye'de polis olabilmek için gerekli olan genel şartlar şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olmak.
- Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması
- Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi.
- KPSS baraj puanını geçmek.
- Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
- Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması
- Ceza almamış olması
POMEM Giriş Yönetmeliğince kuruma giriş için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak,
- Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
- Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80'ini almış olmak,
- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak
- Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
- Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
- Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
- Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.