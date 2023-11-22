EGM 10 Bin Polis Alacak! Başvurular Ne Zaman Başlayacak? Adaylarda Aranan Şartlar Neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu tahsis edildi. Taşra teşkilatlarına 9 bin 500 polis memuru ve Moral Eğitim Merkezi'ne 1 müdür ile 1 müdür yardımcısı kadroları tahsis edildi. Peki EGM polis alımı ne zaman başlayacak?

EGM Polis Alım Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis alım başvurularının zamanı henüz netlik kazanmadı. Başvuru tarihlerinin kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Başvuru zamanının açıklanacağı tarih şu an için belirsizliğini koruyor.

Polis Alım Şartları Neler?

10 bin polis alımı için özel şartlar henüz açıklanmadı. Ancak Türkiye'de polis olabilmek için gerekli olan genel şartlar şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak.

Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması

Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi.

KPSS baraj puanını geçmek.

Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.

Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması

Ceza almamış olması

POMEM Giriş Yönetmeliğince kuruma giriş için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: