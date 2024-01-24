Ekonomi dümeni ABD'ye teslim edildi

Devletin ekonomideki payı azaltıldı, özelleştirmelerin önü açıldı. Dışarıda ucuz denilerek çiftçi, sanayici kambur ilan edildi.

Ekonomi dümeni ABD'ye teslim edildi
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NATO sopasıyla Türkiye'nin ekonomi dümeni ABD'ye teslim edildi. Temeli 24 Ocak Kararlarına dayanan bu politikalar nedeniyle Türkiye'nin Gayri safi yurtiçi hasılaSI 44 yıldır yerinde saydı.

Dolar yükselişe geçti TL değer kaybetti. Üretici kambur ilan edildi. Türkiye'nin ekonomisi 24 Ocak Kararları dışa bağımlı hale geldi.

Devletin ekonomideki payını azaltarak özelleştirmelerin önü açıldı.

Turgut Özal’ın kurmaylığında alınan kararlarla birlikte vergi yükü de emekçinin üstüne yıkıldı.

Hazırlıksız ve yetersiz yerli üretim dış rekabet şoku yaşadı, Türkiye spekülatif para girişlerine teslim edildi.

Kalkınma ekonomisti Bartu Soral, Türkiye'nin bu modelle dünya üretimindeki payının 44 yılda değişmediğini ifade etti.

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# abd # ekonomi
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