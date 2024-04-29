Ekonomiye güven nisanda geriledi! TÜİK son verileri duyurdu

Vatandaşın ekonomiye güveni azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Mart ayında 100 olan endeks nisanda yüzde 1 azalışla 99 oldu.

Ekonomik güven endeksi, nisan ayında gerileyerek 99 değerini alarak yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Bir önceki aya göre nisan ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 değerini, reel kesim güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında azalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 115,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 88,6 değerini aldı.

0-200 aralığında değer alabilen ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.