Elektrik zammı belli oldu

AK Parti'nin yanlış ekonomi politikaları halkın sırtına zam ve vergi olarak yüklenmeye devam ediyor. Son olarak elektriğe yüzde 20 zam yapıldı. Yeni tarifenin 1 Ekim'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Elektrik zammı belli oldu
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dördüncü kez bir araya geldi. Toplantıda elektrik tarifeleri de gündeme geldi. Buna göre 1 Ekim'den itibaren sanayi ve ticarethaneye yüzde 20 zam geldi. Konutlarda kullanılan elektriğe ise zam yok.

Emekliler Zam İstiyorEmekliler Zam İstiyorEkonomi
# elektrik zam
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