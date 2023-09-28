Elektrik zammı belli oldu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dördüncü kez bir araya geldi. Toplantıda elektrik tarifeleri de gündeme geldi. Buna göre 1 Ekim'den itibaren sanayi ve ticarethaneye yüzde 20 zam geldi. Konutlarda kullanılan elektriğe ise zam yok.