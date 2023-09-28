Emekliler Zam İstiyor

Emekliler zor günler yaşıyor. Yıllarca çalıştılar, didindiler ileri yaşlarda rahat etmek, kimseye muhtaç olmamak için. Ancak öyle olmadı. 7.500 lira emekli maaşı olan emekliler nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor.

Emekliler Zam İstiyor

Yıllarca çalıştılar, didindiler ileri yaşlarda rahat etmek, kimseye muhtaç olmamak için. Ancak öyle olmadı. 7.500 lira emekli maaşı olan emekliler nasıl geçineceğini kara kara düşünüyor. Zam yağmurunun yaşandığı şu dönemde geçinmek deveye hendek atlatmaktan bile zor.

Kira, fatura, mutfak giderleri derken geçinmek artık mucize oldu. Enflasyon altında herkes ezilirken emeklilerin hali içler acısı.

7.500 lira emekli maaşı alıyorlar. Geçinmeyi bırakın torunlarına hediye bile alamıyorlar. Aldıkları para ya kiraya ya mutfak masraflarına ya da hastane masraflarına gidiyor.

Geçim sıkıntısı çeken emekliler ekonomik bir hayat sürüyor. Kafelerde oturmak yerine parklarda vakit geçiriyorlar. Talepleri insanca maaş alıp yaşamak.

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