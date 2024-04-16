Emekli, geçinebilmek için çare arıyor

Geçinmek bir yana ayakta zor duruyorlar. 10 bin lira ile geçinmeleri beklenen emekli Türkiye'nin her yerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Sofraların baş tacı peynir onlar için artık vitrin ötesinde kaldı. Etle uzun süre önce vedalaşmışlardı.

Bayram geride kaldı ancak torunlarına para verememek içlerini acıttı. Emekli yurttaşlar Kurban Bayramından da ümitsiz.

Kimi bir ağacın gölgesinde marul satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Kimi de ucuz olsun diye alışveriş için pazarın sonunu bekliyor.