Emekli, geçinebilmek için çare arıyor
Emekli kendi durumunu, "Eti kasapta peyniri rafta görüyoruz" sözleriyle özetliyor. Ulusal Kanal, Manisa Soma'da emeklilere ay sonunu nasıl getirdiklerini ve bayramı nasıl geçirdiklerini sordu. Yanıtlar emeklinin açlık ve yoksulluk sınır altında ezildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Geçinmek bir yana ayakta zor duruyorlar. 10 bin lira ile geçinmeleri beklenen emekli Türkiye'nin her yerinde yaşam mücadelesi veriyor.
Sofraların baş tacı peynir onlar için artık vitrin ötesinde kaldı. Etle uzun süre önce vedalaşmışlardı.
Bayram geride kaldı ancak torunlarına para verememek içlerini acıttı. Emekli yurttaşlar Kurban Bayramından da ümitsiz.
Kimi bir ağacın gölgesinde marul satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Kimi de ucuz olsun diye alışveriş için pazarın sonunu bekliyor.
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