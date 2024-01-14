Emeklinin canına tak etti!

Sokakta tansiyon yüksek. Emeklinin canı burnunda. Adanalı vatandaşın anlattıkları akıllara 1983 yılında çekilen usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Tokaçtı filmini hatırlattı...

Hatay sokaklarından da AK Partii hükümetine tepki geldi. Halk değişim istiyor.

Emekli bölgesindeki en ucuz pazara gidiyor, fiyat daha da aşağı insin diye akşam saatini bekliyor.

Emekli için tatil hayal... Yaşam kalitesi çok aşağılarda. Aldıkları aylık ucu ucuna yaşamı sürdürmeye yetmiyor.