Emeklinin canına tak etti!

Emeklinin iyice tadı tuzu kaçtı. Alacağı 10 bin 350 lira aylıkla bırakın geçinmeyi karnını bile doyuramıyor. Ulusal Kanal, Adana ve Hatay sokaklarındaki emeklilere söz verdi...

Sokakta tansiyon yüksek. Emeklinin canı burnunda. Adanalı vatandaşın anlattıkları akıllara 1983 yılında çekilen usta oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Tokaçtı filmini hatırlattı...

Hatay sokaklarından da AK Partii hükümetine tepki geldi. Halk değişim istiyor.

Emekli bölgesindeki en ucuz pazara gidiyor, fiyat daha da aşağı insin diye akşam saatini bekliyor.

Emekli için tatil hayal... Yaşam kalitesi çok aşağılarda. Aldıkları aylık ucu ucuna yaşamı sürdürmeye yetmiyor.

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