En çok kazandıran halka arzlar hangileri? İşte yanıtı

Yatırımcılar en çok kazandıran halka arzlar hangileri sorusunun yanıtını arıyor. 2023'te en çok kazandıran halka arz listesi Halkaarz.net'te yer alan bilgilere göre yayınlandı. Peki listede hangi şirketler bulunuyor? İşte en çok kazandıran halka arzlar...

EN ÇOK KAZANDIRAN HALKA ARZLAR

En çok kazandıran halka arzlar

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR)

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)

Katılımevim Finansman Yatırım A.Ş. (KTLEV)

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP)

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER)

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN)

Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. (CWENE)

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE)

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. (SOKE)

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)

Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. (KOPOL)

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)

Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. (MACKO)

Grainturk Tarım A.Ş. (GRTRK)

İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR)

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. (OFSYM)

Yatırım tavsiyesi değildir.