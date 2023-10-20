Enflasyon Beklentisi Arttı! Merkez Bankası Anketinde TÜFE Yüzde 68 Oldu

Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 68,01 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 olmuştu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01 olurken dolar tahmini ise 30 lira 5 kuruş olarak belirtildi. Önceki anketlerde 41 katılımcı soruları yanıtlarken, bu ankette 70 kişiden yanıt alındı. Öte yandan Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu 26 Ekim Perşembe günü toplanacak. 500 baz puan artırım bekleniyor.