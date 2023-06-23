Faiz artırımı sonrası dövizde rekor: Dolar ve euro kaç TL oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Merkez Bankası, en son 2021 yılının mart ayında faiz artırımı gerçekleştirmişti. Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan başkanlığında 27 ay sonra ilk defa faizi artırma kararı aldı.

Dolar, tarihinde ilk defa 25 lirayı aşarken, gün içinde 25,48 TL’yi gördü. 27 lirayı aşan Euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi.

Dolar saat 07.40 itibarıyla, 25,04; Euro da 27,40 üzerinden işlem görüyor.