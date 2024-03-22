Faiz artışı Goldman Sachs'ı mutlu etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı yabancı bankları mutlu etti. Güvenirlilik olarak nitelendirildi.

Amerikan bankası Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu ifade etti.

Faizin yüzde 50'ye çıkarılmasının bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığı belirtildi.

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında Merkez Bankası'nın güvenilirliğini artıracağını da kaydetti.

Analizde yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçebileceği ifade edildi.