Fırsatçılara ceza yağdı! Tam 349 bin lira

Konut ve ikinci el otomobil sektöründe fahiş fiyatlar uygulayan satıcılara yaptırımlar gelmeye başladı. Yapılan denetimler kapsamında ikinci el konutu için fahiş fiyat talep eden bir kişiye 349 bin lira ceza kesildi.

Fırsatçılara ceza yağdı! Tam 349 bin lira

Türkiye genelinde konutlardaki fahiş artış gündemde. Bu kapsamda İkinci el konutta fahiş fiyatlı ilana 349 bin lira ceza uygulandı.

Otomobil ve konut satışındaki fahiş fiyat artışlarına karşı aldığı tedbirlerin ardından ikinci el otomobil ve konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş üç ay öncesine göre yavaşladı.

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün grubu konut olurken, ilan sitelerindeki artış da dikkat çekti.

Öte yandan yasaklara uymayanlar ise ağır para cezalarıyla karşılaşıyor. Denetimler sonucu ikinci el konut satışında fahiş fiyat uygulayan bir kişiye 349 bin lira idari para cezası kesildi.

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# ikinci el araba # konut fiyatları
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