20 milyar 908 milyon liralık zarar! Gayrimenkul faaliyetleri sektörü 2022'yi zararla kapattı

Gayrimenkul ve eğitim sektörü 2022'yi zararla kapattı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı sektör bilançolarını açıkladı. Firmaların bilançolarına göre toplam aktif büyüklükleri geçen yıl 26 trilyon 351 milyar 610 milyon lira olarak hesaplandı.

GAYRİMENKUL VE EĞİTİM SEKTÖRÜ ZARARDA!

Gayrimenkul faaliyetleri sektörü 20 milyar 908 milyon lira ve eğitim sektörü 1 milyar 438 milyon lira net zararla 2022 yılını tamamladı.

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2022'de tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon lira olarak kaydedildi.

İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu.