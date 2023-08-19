Gramaj azalıyor fiyat aynı kalıyor!

Paketli ürünlerde firmalar kar marjlarını arttırabilmek için gramajları düşürüp fiyatlarda zam yapıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları bu düzenlemelere karşı uyardı. Palandöken, paketli ürünlerde gramaj standardı getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gramaj azalıyor fiyat aynı kalıyor!
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Hayat pahalılığını fırsat bilen firmalar ambalajlı ürünlerde hile yoluna gidiyor. Gramajı düşüren firmalar fiyatlarda gizli zam yapıyor.

Özellikle hijyen, temizlik, gıda ürünlerindeki bu hile girişimlerine karşı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları uyardı.

Palandöken, tüketicinin daha az ürün aldığını fark etmeden aynı parayı ödediğini, bu şekilde ürünlerde gizli zam yapıldığını kaydetti.

Konfederasyon Başkanı Palandöken, bu tip mağduriyetlerin önüne geçebilmek için ambalajlı ürünlerde gramaj standardı getirilmesi gerektiğini de söyledi.

# TESK # zam # market fiyatları
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