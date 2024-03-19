Hükümet enflasyonu düşüremiyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası’nın 60’ıncı yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Gündeminde enflasyon vardı. Mayıs ayına kadar rakamlarda düşüş beklenmediğini kaydetti. Gerileme için yılın 2. yarısına işaret etti.

- Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda ciddi bir gerileme beklemiyoruz. Mayıstan sonra hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz. Yılın ikinci yarısında bu düşüşleri göreceğiz.

Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşüşü noktasında vatandaştan sabır istedi, "Doğru politikaları ısrarla ve sabırla takip etmemiz önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açığın düşürülmesi gerektiğini de söyledi. Cevdet Yılmaz, "Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri cari açık." dedi.

Cevdet Yılmaz, seçimlerden sonra politika değişikliğine ilişkin kulislerde konuşulan iddiaları da yalanladı. "Bunların hiçbir zemini yok" dedi.

- Yerel seçimler meselesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Spekülatif bir takım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim.