Taksi esnafından "korsan" açıklaması

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kentteki korsan taksi sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Korsan taşımacılık konusunun sektörün büyük bir sorunu olduğunu ifade eden Eyüp Aksu, durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Aksu, "Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor. Bu durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığını söyleniyor. O zaman ihtiyaç varsa yasal plakalı taksiler ihale edilmelidir." dedi.

Korsan taksi sorunun önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Eyüp Aksu, 10 bin yeni taksi ile bu sorunun çözüleceğini ifade etti. Aksu, "Bunun için gerekiyorsa istanbul'a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir de." dedi.

İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin usül ve esas yönünden yasal olmama nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu, taksilerin yenilenması için de ÖTV muafiyeti getirilmesini talep etti. Aksu, "Esnaf dostu Cumhurbaşkanımızın vereceği ÖTV muafiyeti şoför esnafını rahatlatacağı gibi piyasanın canlanmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.