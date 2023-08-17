Hükümetin memura ikinci zam teklifi! Memur-Sen'den zam teklifine tepki geldi

Memur maaşlarına yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin hükümetin ikinci teklifi belli oldu. Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 oldu. Memur-Sen rakamlara tepki gösterdi.

Hükümetin memura ikinci zam teklifi! Memur-Sen'den zam teklifine tepki geldi
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Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki zamlarının belli olacağı 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ikinci zam teklifini sundu.

Hükümetin zam teklifi 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 oldu.

Teklif, 2024 için yüzde 33 olan Merkez Bankası tahmininin de oldukça altında kaldığı için sendikaların tepkisini çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın teklife tepki gösterdi.

Memur-Sen olarak, taleplerini sunmalarının 24'üncü, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasının ise 17'nci gün olduğunu vurgulayan Yalçın tekliften memnun olmadıklarını dile getirdi.

Teklif üzerinde 22 Ağustos tarihine kadar uzlaşılmazsa hakem heyetine gidilecek.

Öte yandan bugünkü toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üzerinde uzlaşılan bazı maddeleri sıraladı.

Buna göre, Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması istişare edilecek.

Ayrıca 1. dereceye ulaşan tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi konusunda çalışma yapılacak. Disiplin cezaları için belirli şartlarda af için düzenleme yapılacak.

Hükümet, ilk teklifinde 2024 için yüzde 14+9, 2025 için 6+5 oranında zam önermiş, Memur-Sen zam teklifini kabul etmemişti.

Hükümetin memura yeni zam teklifi açıklandı! Milyonlarca insanın gözü kulağı buradaHükümetin memura yeni zam teklifi açıklandı! Milyonlarca insanın gözü kulağı buradaEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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