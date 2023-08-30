İçki fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

İçki fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar
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TBYD Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mey Diageo içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Paylaşılan yeni fiyat tarifesine göre, 35’lik rakı 295 liraya, 50’lik rakı 400 liraya, 70’lik rakı 529 liraya yükseldi.

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