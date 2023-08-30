İçki fiyatlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir içki grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
TBYD Başkanı Erol Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mey Diageo içki grubuna zam geldiğini duyurdu.
Paylaşılan yeni fiyat tarifesine göre, 35’lik rakı 295 liraya, 50’lik rakı 400 liraya, 70’lik rakı 529 liraya yükseldi.
Mey gurubuna #ZamGeldi hayırlı olsun artık Rakı da içemeyecek vatandaş pic.twitter.com/zyQyoUrWGy— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 30, 2023