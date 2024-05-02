IMF Türkiye'deki ekonomi yönetimine sahip çıktı! İzlenen politikaya övgü geldi

Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye'deki yüksek faizi övdü. IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, reformların iyi ve doğru yönde gittiğini kaydetti.

Ekonomi gazetesine konuşan Walsh, Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol kat ettiğini belirtti. Walsh; faiz oranlarını bu kadar yükselterek, para politikasını ve finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de basitleştirdiği için Merkez Bankasının büyük övgüyü hak ettiğini söyledi.

Walsh, “Merkez Bankası ile enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz” dedi. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek ve finans sektörünü serbestleştirmeye devam etmek için çalıştığını, ancak sürecin karmaşık olduğunu belirten Walsh atılan adımların etkisini görmenin biraz zaman aldığını belirtti.

Bahar Toplantıları’nda Türkiye'ye ilgi duyan birçok yatırımcıyla konuştuklarını belirten Walsh “Duyduğum mesaj şuydu: Reformlar iyi ve doğru yönde gidiyor” ifadesini kullandı.