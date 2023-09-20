Sürücüler tarafından merak edilen ve dikkatle takip edilen konuların başında otoyol ve köprü geçiş ücretleri gelmektedir. Bu makalemizde, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin bilgileri araştırdık. Özellikle 2023 yılı İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri tarifesine odaklandık.

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ

İstanbul İzmir otoyol geçiş ücretleri, otoyol çıkışlarına göre farklılık gösteriyor. Sizler için İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023 yılı tarifesini şöyle listeledik:

Osmangazi Köprüsü Ücreti

Otomobil: 184,50 TL.

Hafif Ticari Araç: 295 TL.

3 Akslı Her Türlü Araç: 350 TL.

4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 464,50 TL.

6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 585,50 TL.

Motosikletler: 129 TL.

Yalova Altınova Yol Ücreti

(Aşağıdaki ücretlere Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahildir.)

Otomobil: 192 TL.

Hafif Ticari Araç: 307,50 TL.

3 Akslı Her Türlü Araç: 365 TL.

4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 484 TL.

6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 610 TL.

Motosikletler: 134,50 TL.

Bursa Kuzey Yol Ücreti

(Aşağıdaki ücretlere Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahildir.)

Otomobil: 244.50 TL.

Hafif Ticari Araç: 514,50 TL.

3 Akslı Her Türlü Araç: 611 TL.

4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 811 TL.

6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 1021,50 TL.

Motosikletler: 225,50 TL.

Manisa Turgutlu Yol Ücreti

(Aşağıdaki ücretlere Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahildir.)

Otomobil: 436,50 TL.

Hafif Ticari Araç: 697,50 TL.

3 Akslı Her Türlü Araç: 828,50 TL.

4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 1099 TL.

6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 1385,50 TL.

Motosikletler: 305,50 TL.

İzmir Çıkış Ücreti

(Aşağıdaki ücretlere Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahildir.)

Otomobil: 459 TL.

Hafif Ticari Araç: 733 TL.

3 Akslı Her Türlü Araç: 871 TL.

4 ve 5 Akslı Her Türlü Araç: 1155,50 TL.

6 ve Yukarı Akslı Araçlar: 1456,50 TL.

Motosikletler: 321 TL.