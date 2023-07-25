İstanbullular dikkat! Toplu taşımaya zam geliyor

Zam yağmuru bitmek bilmiyor. Akaryakıta gelen fahiş zam sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

İstanbullular dikkat! Toplu taşımaya zam geliyor

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İstanbullular dikkat! Toplu taşımaya zam geliyor - Resim : 1

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

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Kaynak: dunya.com

# ibb # toplu taşıma zam # istanbul
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