İstanbul'un enflasyonu el yakıyor! İşte nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası, nisan ayında kentte perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri ile fiyatları ve değişim oranlarını açıkladı.

Nisan ayında İstanbul’da çocuk bluzu fiyatı yüzde 48,27 artış göstererek en fazla artan ürün oldu.

Çocuk bluzundaki artışı yüzde 44,76 ile kadın iç çamaşırı, yüzde 44,32 ile kadın bluzu, yüzde 36,00 ile erkek iç çamaşırı, yüzde 34,39 ile kadın elbisesi izledi.

En fazla düşüş ise yüzde 40,88 ile patlıcanda yaşandı. Patlıcanı yüzde 28,27 ile salatalık, yüzde 26,00 ile taze fasulye, yüzde 20,19 ile bezelye, yüzde 19,62 ile yeşil soğan takip etti.

İstanbul'da nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,89, yıllık enflasyon 78,81 oldu.