Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği

İzmir’de tarihi Efes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek. Gece müzeciliği uygulaması başladı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, bu yıl ziyaretçi sayısının 2 milyon 600 bin seviyesinde olmasını beklediklerini söyledi.

Tarihi kent dünyanın farklı noktalarından her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yaklaşık 2 bin 300 yıllık tarihi eserler 9 Nisan'dan itibaren gün batımından sonra da ziyaret edilebiliyor.