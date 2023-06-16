İşte piyasalarda gün sonu: Borsada günün özeti, döviz kurları ve brent petrol...

BIST 100 endeksi, güne 23,03 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.518,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.467,01, en yüksek 5.566,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 5.475,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve mali endeks yüzde 0,35 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,15 puan ve yüzde 0,48 düşüşle 6.104,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.959 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.959 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 kazançla 1 milyon 494 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6222 lira, satışta 23,7169 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,6224 lira, satışta 23,7171 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi de 141,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 artışla 75,8 dolardan işlem görüyor.