Kasa etiket farkına 23 milyon lira ceza! Bakanlık fırsatçılığa göz açtırmıyor

Etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına göz açtırılmıyor. Fiyatlarda indirim veya artışların sıklıkla yaşandığı dönemlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı farklı olabiliyor.

Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu büyük perakende mağazaları başta olmak üzere, bazı işletmeler, yaptıkları fiyat değişikliklerini etiket veya kasa fiyatları ile uyumlu hale getirmiyor.

TİCARET BAKANLIĞI CEZA YAĞDIRDI!

Söz konusu durum tüketiciler tarafından alışveriş esnasında fark edilmeyince mağduriyetlerde de ciddi artış yaşandı. Hal böyle olunca Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

Bakanlık, 1 milyon 29 bin 928 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 23 bin 648 adet ürüne ilişkin olarak toplam 23 milyon 32 bin 507,25 lira idari para cezası uyguladı.